Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik'te motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik’te motorlu bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik merkez Tepebaşı mevkii otogar istikametinde meydana geldi. Atatürk Bulvarı’nda seyir halinde bulunan Sedat D. idaresindeki motorlu bisiklet ile aynı yönde seyir halindeki Utku Can H., idaresindeki 11 AR 763 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yere düşen motosiklet sürücü Sedat D. yaralandı Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.