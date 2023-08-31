Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Merkez’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Sanayi alt geçidinden Site Caddesi istikametine Sanayi 6 Sokak üzeri seyir halinde olan Adem A. idaresindeki 11 ABJ 964 plakalı motosikletin önüne Sanayi 1 Sokak kesişiminde aniden bir köpek çıktı. Korkan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Kazada sürücü Adem A. ile yolcu Emir A. yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.