Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkarak şarampole uçan araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli- Bilecik- Eskişehir karayolunda seyir halindeki 06 DN 3550 plakalı araç sürücü B.T.S. Osmangazi Tünelleri geçtikten sonra bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçarken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan R.E.S., S.S., E.S., N.E.S. ve M.S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.