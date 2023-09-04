Bilecik'te milli maç coşkusu

Bilecikli vatandaşlar, Türkiye-Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını belediyenin kurduğu dev ekrandan izlediler.

Bilecik'te milli maç coşkusu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bilecikli vatandaşlar, Türkiye-Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını belediyenin kurduğu dev ekrandan izlediler.

Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izlemeye gelen Bilecikli vatandaşlar, Filenin Sultanları’nın Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olmasını büyük sevinçle kutladı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Maçı izleyenler arasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve belediye meclis üyeri de yer aldı.