Bilecik'te minibüs kazası ucuz atlatıldı
Bilecik'te yoldan çıkan minibüs yol kenarında bulunan su kanalına girerek durabildi.
Bilecik’te yoldan çıkan minibüs yol kenarında bulunan su kanalına girerek durabildi.
Bilecik-Yenişehir yolu Gökpınar köyü yakınlarında 16 CUL 20 plakalı yolcu minibüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı, sürücü ve minibüste bulunan yolcular yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.