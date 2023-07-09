Bilecik'te minibüs kazası ucuz atlatıldı

Bilecik'te yoldan çıkan minibüs yol kenarında bulunan su kanalına girerek durabildi.

Bilecik'te minibüs kazası ucuz atlatıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bilecik’te yoldan çıkan minibüs yol kenarında bulunan su kanalına girerek durabildi.

Bilecik-Yenişehir yolu Gökpınar köyü yakınlarında 16 CUL 20 plakalı yolcu minibüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı, sürücü ve minibüste bulunan yolcular yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.