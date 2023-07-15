Bilecik'te miniklerden '15 Temmuz' konulu resim çalışması
Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçvesine bir takım etkinlikler düzenlenirken, miniklerin yaptıkları resimler sergilendi.
Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçvesine bir takım etkinlikler düzenlenirken, miniklerin yaptıkları resimler sergilendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi’nde 4-6 yaş çocuklara ilk olarak ay yıldızlı balonlar dağıtıldı. Ardından 15 Temmuz rozetler yakalara takılarak, ’15 Temmuz’ konulu kısa filmimizi izledikten sonra çocuklar günün anlam ve önemine uygun bir konuşma yapıldı.
Boyama ve yüz boyama sonrasında çoçuklara çeşitli hediyeler verildi.