Bilecik'te miniklerden '15 Temmuz' konulu resim çalışması

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçvesine bir takım etkinlikler düzenlenirken, miniklerin yaptıkları resimler sergilendi.

Bilecik'te miniklerden '15 Temmuz' konulu resim çalışması
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bilecik’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçvesine bir takım etkinlikler düzenlenirken, miniklerin yaptıkları resimler sergilendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Pazaryeri İlçe Halk Kütüphanesi’nde 4-6 yaş çocuklara ilk olarak ay yıldızlı balonlar dağıtıldı. Ardından 15 Temmuz rozetler yakalara takılarak, ’15 Temmuz’ konulu kısa filmimizi izledikten sonra çocuklar günün anlam ve önemine uygun bir konuşma yapıldı.

Boyama ve yüz boyama sonrasında çoçuklara çeşitli hediyeler verildi.