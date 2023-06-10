Bilecik'te miniklerin Kur'an-ı Kerim aşkı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, 4-6 yaş Kur'an kursları gezerek eğitmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Bilecik'te miniklerin Kur'an-ı Kerim aşkı
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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, 4-6 yaş Kur’an kursları gezerek eğitmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarını gezen Müdür Erhun, 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim dönemi kapanışı öncesi öğrencilerle bir araya gerek durumları hakkında bilgi aldı. Müftü Erhun, sınıfları gezerek öğrencilerin derslerini dinledi. Kurslardaki miniklerle yakından ilgilenen Müftü Erhun, Kur’an Kursu öğreticilerine emekleri için teşekkür etti. Ziyaretleri esnasında Müftü Erhun’a İl Vaizi Ümmühan Bayrakçı da eşlik etti.