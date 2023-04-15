Bilecik'te moto kuryelere trafik eğitimi verildi

Bilecik’te trafik ve sağlık ekipleri, gerçekleştirdikleri etkinlikle moto kuryelere eğitim verdi.

İnternet üzerinden alışverişlere pandemi süreci ile birlikte market alışverişi ve yemek siparişlerinin de artarak eklenmesiyle, motosiklet kullanımı da arttı. Bununla orantılı olarak kazalar, yaralanmalar ve can kayıplarında da artış yaşanmaya başlarken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ortak çalışmasıyla moto kurye ve motosikletlilere eğitim verildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitme İl Emniyet Yardımcısı Dr. Nihat Özgür Dönmez, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü İlami Karaali, trafik polisleri, jandarma ve moto kurye ve motosikletliler katıldı. Jandarma Üstçavuş Mustafa Belten tarafından katılımcılara can güvenliği, teknik ekipman, sürüş teknikleri gibi slayt şeklinde bilgilendirme yapıldı.