Bilecik'te motosiklet ile kamyonetin çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; dün gece Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Laleli Sokak ile Edebali 1 Caddesi kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Laleli Sokak üzerinde dün gece seyir halindeki Görkem Ö. yönetimindeki 16 KNM 89 plakalı motosiklet ile Edebali 1 Caddesi üzerinde seyir halindeki Hüseyin V. idaresindeki 16 FAL 87 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.