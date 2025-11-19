Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı 1 yaralı
Bilecik'te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik’te motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi ile Hacı Hasan Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Sokak üzerinden caddeye dönüş yapan L. D. idaresindeki 11 AAG 859 plakalı otomobil ile cadde üzerinde valilik istikametine seyir halindeki M. E. Ş. idaresindeki 11 ABT 018 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaşı küçük motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.