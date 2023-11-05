Bilecik'te motosiklet kazası: 2 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Bilecik'te motosiklet kazası: 2 yaralı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozcaarmut köyü’den Pazaryeri istikametine giden M.E.D.’nin kullandığı 06 DAD 285 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.E.D. ve yanında bulunan İ.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.