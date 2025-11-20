Bilecik'te motosikletler kafa kafaya çarpıştı, 2 yaralı
Bilecik'te seyir halindeki iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik’te seyir halindeki iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi içerisinde Aygün Y. yönetimindeki 11 ACB 315 plakalı motosiklet ile Muhammet K.’nın kullandığı 1 ACE 976 plakalı motosiklet kampüs içindeki kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sürücüleri Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.