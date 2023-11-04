Bilecik'te nar hasadı

BİLECİK (İHA) – Bilecik’in İnhisar ilçesinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Nar Festivali renkli görüntüler oluştururken, heyecanlı yarışlarla eğlenceli anlar yaşandı.

İnhisar ilçesinde nar hasadının başlamasıyla birlikte, Nar Festivali de yapıldı. Festival öncesi Vali Şefik Aygöl, Nar-İnhisar Kadın Kooperatifi ile bir araya geldi. Burada İnhisarlı Kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünleri inceleyen Vali Aygöl, tebriklerini ve desteklerini iletti.

Festivale Vali Aygöl’ün yanı sıra Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve kurum amirleri ile İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı katıldı. Vali Aygöl buradaki konuşmasında "Bereketli topraklarda yaşadığını ve Bilecik’in ülkedeki tarım arazilerinin sulanma oranlarına göre yüzde 51 ile birinci sırada olduğunu" ifade etti.

Vali Aygöl, festivalde bulunan vatandaşlara kendi elleriyle nar ikram etti.

Festival renkli görüntülere sahne olurken öğrenciler arasında düzenlenen ’En Hızlı Nar Dizme ve Nar Sıkma’ yarışmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yarışmalarda birinci olanlara ödülleri, Vali Aygöl tarafından takdim edildi.