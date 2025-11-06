Bilecik'te öğrenci servisleri denetlendi

Bilecik’in Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçları ve şoförlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren öğrenci servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim çalışması yürüttü. Denetimler sırasında servis şoförlerine, trafik kuralları ve sorumluluklar, öğrenci güvenliği, servis araçları mevzuatı, iletişim ve davranış konularında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Yapılan bilgilendirmelerle servis şoförlerinde farkındalık oluşturulması hedefliyoruz. Denetimler ilçe genelinde güvenli ve bilinçli servis hizmeti sunulması açısından büyük önem taşıyor. Denetimler ile hem öğrenci güvenliğini artırmayı hem de servis şoförlerinin görev bilincini pekiştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.