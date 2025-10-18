Bilecik'te öğrenciler dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencilerini dolandırıcılık ve güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Güven ve bilinç temelli iletişim’ faaliyetleri kapsamında, Şeyh Edebali Üniversitesi’nde özel bir stand açıldı. Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrencilere hem bilgilendirici hem de farkındalık artırıcı uygulamalar sunuldu. Standı ziyaret eden üniversite öğrencileri, dolandırıcılık çeşitleri, polislik mesleğine giriş şartları, KADES uygulaması ve genel güvenlik önlemleri hakkında detaylı bilgilere ulaştı. Polis ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak güvenli yaşam ve suçla mücadele konularında bilinçlenmelerini sağladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Bu tür bilgilendirme faaliyetleri gençlerin güvenliği ve toplumsal farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıyor" dedi.