Bilecik'te öğrenciler fidan dikerek kardeşlik ve çevre bilinci kazandı

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, öğrenciler çevre bilincini artırmak ve kardeşlik duygularını güçlendirmek amacıyla fidan dikti.

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi, bir dernek tarafından 81 ilde 81 imam hatip okulunda yürütülen ‘Türkiye yeşeriyor, Gazze güçleniyor’ ağaçlandırma programına ev sahipliği yaptı. Etkinlik kapsamında öğrenciler, hem çevre bilincini artırmak hem de mazlum coğrafyalara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla fidanlarını toprakla buluşturdu.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Etkinlik kapsamında öğrenciler, hem çevre bilincini artırmak hem de mazlum coğrafyalara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla fidanlarını toprakla buluşturdu. Yapılan çalışma, geleceğe nefes olurken aynı zamanda öğrencilerde merhamet, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdi" dedi.