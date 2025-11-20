Bilecik'te öğrenciler hem sporda hem okulda başarı için mücadele ediyor

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen okul spor faaliyetlerinde öğrenciler hem sporda hem okulda başarı için mücadele ediyor.

Bilecik’te okul spor faaliyetleri, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşiyor. Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakalarında Edebali Ortaokulu, Vezirhan Ortaokulu, Osmaneli Atatürk Ortaokulu ve Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencileri ter dökerken, Kumral Abdal Anadolu Lisesi ile Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencileri de Gençler A Basketbol Müsabakalarında mücadele ediyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Okul Spor Faaliyetleri, öğrencilerimizin hem sporda hem okulda başarılı olmalarını destekliyor. Katılım sağlayan tüm sporcularımıza, öğretmenlerimize ve okullarımıza teşekkür ederiz" dedi.