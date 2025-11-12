Bilecik'te öğrencilere 'Su verimliliği' eğitimi verildi

Bilecik’te ilkokul öğrencilerine ‘Su verimliliği’ eğitimi düzenlendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, çocukların çevre bilinci ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konularında bilinçlendirilmesi hedeflendi. Merkez 700. Yıl İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitim programına 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Toplamda 180 öğrenciye verilen eğitimde, suyun doğru ve verimli kullanımı ile su kaynaklarının korunmasının önemi detaylı bir şekilde anlatıldı. Öğrenciler, günlük yaşamda uygulayabilecekleri tasarruf yöntemleri hakkında da bilgilendirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, genç yaşta kazanılan bu bilincin gelecekte toplumda olumlu etkiler oluşturacağı ifade edildi.