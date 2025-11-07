Bilecik'te öğrencilere trafik ve emniyet kemeri eğitimi verildi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, ilçedeki ilköğretim öğrencilerine yönelik önemli bir trafik güvenliği bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçede görevli Jandarma birimleri iş birliğiyle, Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gazimihal İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrencilere aracın inme binme kuralları ile emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Faaliyet kapsamında, öğrenciler araçlara güvenli şekilde nasıl inip binecekleri, yolculuk öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile trafik ihlallerinin zararları konusunda bilgilendirildi. Ayrıca öne çıkan konulardan biri olarak ‘emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığı’ vurgusu yapıldı.