Bilecik'te okul kantinleri denetlendi

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, öğrencilerin sağlıklı hizmet almaları amacıyla bir kantin denetimi gerçekleştirildi.

2023-2024 eğitim ve öğretim döneminin ilk haftasında gerçekleştirilen kantin denetimlerde bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde birçok başlıklar altında kontroller yapıldı. Okul kantinlerinin yeni çalışma esasları ve mevzuatına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı meyve ve doğal ürünler tüketmeleri noktasında denetimler yaparak, uyarılarda bulundu. Geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin sağlıklı bir hizmet almalarının sağlanması açısından önemli olan denetimlerde; okul kantini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizlikten çalışan personelin kıyafeti ve sağlık karnelerine, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek tüm konularda incelemeler yapıldı.

Denetimlerde ayrıca, ekipler tarafından insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin okul kantinlerinde satışına kesinlikle izin verilmemesi yönünde uyarılar yapıldı. Belli aralıklarla yapılan denetimlerin devam edeceği bilgisini veren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymayan esnaf ve iş yeri sahipleri için gerekli yaptırımların uygulandığını bildirdi.

Öğrenciler ve veliler ise zabıtalara, denetimlerden ötürü teşekkür etti.