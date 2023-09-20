Bilecik'te okul kantinleri denetlendi

Bilecik Valiliği talimatıyla kent merkezindeki okul kantinleri denetlenirken, veliler fiyatların da denetlenmesi istedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, çocukların sağlığını korumak ve muhtemel gıda zehirlenmesinin önlenmesi amacıyla okul kantinlerinin denetlenmesi için talimat verdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında gıda kontrol ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığına faaliyet gösteren kantin, büfe, kafeterya, yemekhane gibi gıda işletmeleri denetledi.

"Çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması için denetimlerin sıkı bir şekilde, aralıksız sürdürecek"

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Valilik tarafından yayımlanan talimat gereği okullar her yıl rutin olarak Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli gıda denetçileri tarafından resmi kontrole tabi tutuluyor. Denetimlerde okul kantin ve yemekhanelerinin genel ve özel hijyen şartlarının tespiti ve kantinde satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğu, seçilen pilot okullardan ikişer adet öğrenci, fahri denetçi olarak görevlendirilerek, okullarda güvenilir gıda ve gıda hijyenleri konusunda öğrencilerin bilgilenmeleri hedefleniyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması için denetimlerin sıkı bir şekilde, aralıksız sürdürecek. Veliler ve öğrencilerin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı’ndan bildirsin" dedi.