Bilecik'te öldürülen sokak köpekleri ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Bilecik’te 14’ü ölü, 1’i yaralı halde bulunan sokak köpekleri ilgili incelemelerini sürdüren jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon sorumlusu veteriner ile 3 çalışan gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bilecik’in Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 23 Aralık 2023 günü saat 12.30 sıralarında, Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında, M.A. isimli şahsın, yol kenarında ölü köpek olduğunu beyan etmesi üzerine olay yerine gidilerek yapılan kontrol yapıldığı belirtildi. Yol kenarında 14 ölü ve 1 yaralı köpeğin bulunduğu anlatılarak, "Olay yerine Olay Yeri İnceleme ve Çevre Koruma Timi ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiş ve Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanılmıştır. Yapılan araştırmalar ve incelenen PTS kayıtlarında, Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine ait 11 AK 738 plakalı aracın olayın meydana geldiği bölgede hareketliliğinin görülmesi üzerine araca ait GPS kayıtları incelenmiş ve aracın, köpeklerin ölü olarak bulunduğu alana 22 Aralık 2023 günü saat 16.17’de gittiği ve bir süre bu alanda beklediği tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler ışığında Bilecik Belediyesine ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezine ait güvenlik kamerası incelemeleri neticesinde barınak görevlileri tarafından barınakta bulunan köpeklere 22 Aralık 2023 günü saat 15.13 sıralarında iğne vurulduğu, sonrasında ise bahse konu araca yüklendiği anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde, Cumhuriyet Savcısı tarafından Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon sorumlusu veteriner hekim N.A., çalışanlar M.M., A.O.D, ve S.Ç isimli 4 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.