Bilecik'te orman yangınlarına karşı yeni bir adım atıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, orman yangınlarına karşı mücadelede yeni bir adım atıldığını söyleyerek, "Bilecik’in yüzde 57’si ormanlık alan olup, Türkiye genelinde orman envanteri açısından 9’uncu sırada yer alıyor" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kente kazandırılan yangın söndürme helikopterinin kazandırılmasında Tarım ve Orman Bakanı başta olmak üzere ilgili teşkilat yöneticilerine teşekkür etti. Aygöl, "Bilecik’in yüzde 57’si ormanlık alan olup, Türkiye genelinde orman envanteri açısından 9. sırada yer alıyor. Yangınlara karşı vilayet olarak güçlü bir koordinasyon sağlanarak hızlı müdahaleler gerçekleştiriliyor. Ayrıca, her yıl milyonlarca fidan dikimiyle orman varlığı korunup artırılıyor" dedi.

Öte yandan yetkililer, helikopterin yangınlara erken müdahale sağlamasının kritik bir önem taşıdığını vurgularken, bölgedeki orman ekosisteminin korunması adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.