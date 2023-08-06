Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Öğle saatlerinde Yukarı Çaylı köyü Gölet inşaatına 1 kilometre uzaklıkta, henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan arazözler ile söndürme çalışmaları başlattı. Yangın yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.