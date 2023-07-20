Bilecik'te ormanlık alanlarda, mesire ve piknik yerlerinde ateş yakmak yasaklandı
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, ormanlık alanlarda, mesire ve piknik yerlerinde ateş yakmanın yasaklandığı bildirildi.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, ormanlık alanlarda, mesire ve piknik yerlerinde ateş yakmanın yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, 20 Temmuz ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında Bilecik genelinde; ormanlık alanlarda, mesire ve piknik yerlerinde süre ve saat fark etmeksizin anız, mangal, semaver ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır" denildi.