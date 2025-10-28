Bilecik'te Osmaneli MYO öğrencilerine teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim düzenlendi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitimde, Psikolog Talha Yasin Boz, öğrencilere teknolojinin bilinçsiz kullanımının psikolojik etkileri ve dijital dünyada sağlıklı alışkanlıklar konularında bilgiler verdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Gençlerimizin teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmalarına yönelik farkındalık çalışmaları önemli, eğitimi gerçekleştiren Psikolog Talha Yasin Boz ve programa katılan öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.