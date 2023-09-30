Bilecik'te oto hırsızlığı olayında 1 tutuklama

Bilecik’te oto hırsızlığı ve resmi belge sahteciliği yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, “Kesik Şase Operasyonu” adlı başlattığı operasyonda maddi zararı 200 bin TL olan oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik olayında 2 şüpheliye ulaştı. Ekipler tarafından PTS sisteminden 7 bin araç, 50 noktadan 380 saatlik, ikamet ve işyeri güvenlik kamerası ile KGYS görüntüleri izlenerek Ö.K. ve S.B. isimli şüpheliler Bursa’da oldukları tespit edildi. Bursa’nın Gürsu ilçesinde Bursa Asayiş Şube, Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan eş zamanlı şafak operasyonu neticesinde Ö.K. ve S.B. isimli şüpheliler yakalandı. Bulundukları yerde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız çift kırma markasız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız el yapımı tabanca, 33 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet araca ait kesilmiş şaşe parçası, 4 adet araç ruhsatı, Bilecik’te çalınan bir araca ait sökülmüş 4 adet jant ve lastik takımı ekiplerce ele geçirildi.

Bursa’da gözaltına alınan şüpheliler, ekipler tarafından Bilecik’e getirildi. Çıkarıldıkları mahkemede S.B. isimli şahıs serbest bırakılırken, Ö.K isimli şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.