Bilecik'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Bilecik'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bilecik’te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Bozüyük istikametinden Sakarya yönüne giden Serkan B. idaresindeki otomobil Başköy köyü yakınlarında kaza yaptı. Refüje çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta, sürücü Serkan B. yolcu olarak bulunan Özlem K., Ayla B., ve Elifsu K.’ye 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.