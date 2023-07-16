Bilecik'te otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Bilecik'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Bilecik’te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Bozüyük istikametinden Sakarya yönüne giden Serkan B. idaresindeki otomobil Başköy köyü yakınlarında kaza yaptı. Refüje çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Araçta, sürücü Serkan B. yolcu olarak bulunan Özlem K., Ayla B., ve Elifsu K.’ye 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.