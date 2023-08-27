Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
1. Organize Sanayi bölgesinden şehir merkezi yönüne ilerleyen Volkan Y. idaresindeki 11 AP 732 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Emir A.’nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.