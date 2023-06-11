Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.
Hasan G. idaresindeki 26 ABT 378 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde bulunan ve kavşakta sola dönmeye çalışan Recep Ö. idaresindeki 26 PF 872 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Recep Ö., Barış K. (25) ve Harun Ö. (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı