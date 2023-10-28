Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Ezgi G. idaresindeki 59 AEL 483 plakalı otomobil ile Taha B.(18) yönetimindeki 11 ABP 832 plakalı motosiklet İl Özel İdare kavşağı mevkisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada devrilen motosiklette sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.