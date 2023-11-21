Bilecik'te otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Bilecik’te otomobil ile çekicinin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Osmaneli kara yolu İstasyon mevkii Köprülü kavşağını geçince meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki Ekrem D. yönetimindeki 11 AG 746 plakalı otomobil, kavşağın kapalı olması sebebiyle tüm araçlar gibi Osmaneli yönüne doğur hareket etti. Belli bir süre ilerleyen sürücü Bozüyük yönüne dönüş bulamayınca çareyi bölünmüş yolda ’U’ dönüşü yaparak o istikamete dönmek istedi. Bu esnada Osmaneli-Bozüyük karayolunda seyir halinde bulunan Faruk G’nin kullandığı 43 HC 086 plakalı tırla çarpıştı. Kazada Ekrem D, yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlarken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, günlerce kapalı olan Bilecik-Bozüyük kara yolu Köprülü Kavşağı’nda günlerce yapılan çalışmanın hala bitmemesinin kazalara sebebiyet verdiğini anlatan sürücüler bu kavşağın bir an açılması istediler.