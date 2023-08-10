Bilecik'te otomobil su kanalına devrildi

Bilecik’te dün gece seyir halinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi.

Alınan bilgilere göre; Bayırköy - Vezirhan kara yolunda seyir halindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücü A.B., bir anda aracın direksiyon hakimiyetin kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafından bulunan su kanalına devrildi. Sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan şahıslar kazayı ucuz atlatırken, burunları bile kanamadı. Araç çekici ile olay yerinden çekilirken, trafik kontrollü bir şekilde verildi.