Bilecik'te otomobil yandı
Bilecik'te alev alan otomobil itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bilecik’te alev alan otomobil itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nin yakınlarındaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 11 AAY 987 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle alev aldı. Panik ile otomobilini park eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken yanma sebebi araştırılıyor.