Bilecik'te otomotiv ürünleri üreten fabrikasında iş kazası

Bilecik'teki meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Bilecik'te otomotiv ürünleri üreten fabrikasında iş kazası
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’teki meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi üzerinde yol güvenliği ürünleri olan trafik seti ve ilk yardım çantası üretimi yapan fabrikada çalışan 38 yaşındaki Samet Gülen’in sağ ayağı üzerine iddialara göre yük asansörü düştü. Yaşanan kazada şahsın başparmağı koparken, şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs hemen ameliyata alınarak parmağı dikilirken, tutmama ihtimali olduğu öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman