Bilecik'te özel okulda Türk bayrağının yerde sürünmesine tepki
Bilecik'te özel bir okulun bahçesine asılan Türk bayrağının yerde sürünmesi tepki topladı.
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde eğitim veren Özel Açı Koleji’nin bahçesindeki duvar kısmına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile Atatürk’ün resmi asıldı. Türk bayrağı ile Atatürk resminin rüzgarın ve yağmurun etkisiyle ters dönerek okulun lise girişinde yere süründüğü görüldü. Durum tepki topladı.