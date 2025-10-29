Bilecik'te özel okulda Türk bayrağının yerde sürünmesine tepki

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde eğitim veren Özel Açı Koleji’nin bahçesindeki duvar kısmına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ile Atatürk’ün resmi asıldı. Türk bayrağı ile Atatürk resminin rüzgarın ve yağmurun etkisiyle ters dönerek okulun lise girişinde yere süründüğü görüldü. Durum tepki topladı.

