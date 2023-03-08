Bilecik'te park halindeki aracın arka camına ok gibi saplanan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik’te seyir halinde bir anlık dikkatsizlik sonucu park halindeki bir aracın arka camına ok gibi saplanan motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Barış Sokak üzerinde seyir halindeki 11 BA 935 plakalı motosiklet sürücü Muhammet Tepe aracını direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet solunda park halinde bulunan 06 NY 747 plakalı ticari aracın arka camına saplandı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada park halindeki aracın camı kırılırken, o anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.