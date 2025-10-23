Bilecik'te polis adaylarına ücretsiz fiziki yeterlilik kursu başlıyor
Bilecik Belediyesi, polis adaylarının fiziki yeterlilik sınavına hazırlanması için ücretsiz kurs düzenliyor.
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, polis mesleğine adım atacak gençlerin fiziki yeterlilik sınavına en iyi şekilde hazırlanabilmesi için her yıl düzenledikleri kursların 3 Kasım 2025 tarihinde başlayacağını açıkladı.
Başkan Subaşı, "Belediyemiz uzman eğitmenleri eşliğinde polis adaylarımızın fiziki yeterliliklerini geliştirecek birçok uygulamalı eğitim veriyoruz. Amacımız, gençlerimizin bu zorlu sınavı başarıyla geçmelerini sağlamak. Kayıtlarımız 23-31 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Kurslarımız ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 444 88 58 numaralı telefondan bilgi edinebilecekler" dedi.