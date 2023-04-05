Bilecik'te Roma dönemine ait çok sayıda objeler ele geçirildi
Bilecik'te polis tarafından düzenlenen bir operasyonda Roma dönemine ait çok sayıda objeler ele geçirildi.
Bilecik’te polis tarafından düzenlenen bir operasyonda Roma dönemine ait çok sayıda objeler ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elinde tarihi eser bulunduran şahıs/organizasyonların tespit ve deşifresine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzen operasyonda Roma dönemine ait 1 adet üzerinde gerekçe yazıt bulunan tablet, 1 adet toprak testi, 4 adet toprak kandil, 2 adet yüzük, 1 adet gümüş sikke, 23 adet bronz sikke, 2 adet kurşun mühür, 19 adet değişik ebat ve niteliklerde obje ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 1 şahıs hakkında tahkikat başlatıldı.