Bilecik'te saat 9'u 5 geçe hayat durdu
Bilecik'te Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Bilecik’te Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85’inci yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.
Törene; Vali Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Buradaki anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Bilecik Valiliği, Garnizon komutanlığı, Belediye Başkanlığı, siyasi parti temsilcileri ve STK’lar Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunma töreninin ardından saatler 09:05’i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti.