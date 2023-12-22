Bilecik'te sabah saatlerinde sis etkili oldu
Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.
Bilecik’te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı. Özellikle kara yolu, sanayi rampası ile Bilecik-Bozüyük karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Polis ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.