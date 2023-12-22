Bilecik'te sabah saatlerinde sis etkili oldu

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Bilecik'te sabah saatlerinde sis etkili oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’te sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle kara yolundaki sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı. Özellikle kara yolu, sanayi rampası ile Bilecik-Bozüyük karayolunda sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri, kentte trafiğin yoğun olduğu noktalarda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri uyardı.