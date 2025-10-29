Bilecik'te sağanak yağışa rağmen binlerce kişi Madrigal konseriyle coştu

Bilecik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Madrigal konserine sağanak yağışa rağmen binlerce kişi akın etti.

Tüm yurtta olduğu gibi Bilecik’te de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, programlarla kutlandı. Cumhuriyet meydanında düzenlenen konser öncesi yaptığı konuşmada Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, "Bugün, Cumhuriyet’imizin 102’nci yıl dönümünü kutlarken, anladık ki Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda özgürlük demek, umut demek. Bugün biz yağmurların altına bu güzel gençlerle birlikte Cumhuriyet meşalesini birlikte yaktık. İyi ki varsınız. Gençlik varsa her daim umut var. Ne mutlu türküm diyene, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

"Bu gençlik yağmurda da yürür karda da yürür"

Yağmura rağmen Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak adına fener alayını düzenlediklerini sözlerine ekleyen Başkan Subaşı, "Ekip arkadaşlarımızla iki gündür diyoruz ki fener alayımız iptal olsun mu, konserimiz iptal olsun mu? diye. Sosyal medyada da bu tür paylaşım ve ifadeler oldu. Sonra dedik ki neyi iptal ediyoruz ki? Gençlik eğlenmeyi hak ediyor. Bu gençler yağmurda da yürür, çamurda da yürür. Onun için bu anlamlı konseri düzenledik" ifadelerini kullandı.

Başkan Subaşı, konuşması sonrasında Madrigal üyelerine çiçek ve Bilecik seramiğine yansıtılmış Atatürk portresi hediye ederek, fotoğraf çektirdi.