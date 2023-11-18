Bilecik'te sahte para operasyonu

Bilecik’te sahte döviz ile alışveriş yapan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilecik İI Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şahısların yapmış oldukları alışverişlerde döviz cinsinden sahte para kullandıkları ihbarı aldı. Şüphelilerin belirlenerek yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs ile kullandıkları araç tespit edildi. Bu şahısların Antalya’da bulunduklarının tespit edilmesi üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçildi. Şüpheli 3 şahıs 74 adet sahte 100 dolar, 30 adet sahte 50 dolar, 2 adet sahte 500 Euro ve 7 adet uyuşturucu niteliğinde hap ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.