Bilecik'te sahte para operasyonu

Bilecik'te sahte döviz ile alışveriş yapan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilecik İI Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şahısların yapmış oldukları alışverişlerde döviz cinsinden sahte para kullandıkları ihbarı aldı. Şüphelilerin belirlenerek yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs ile kullandıkları araç tespit edildi. Bu şahısların Antalya'da bulunduklarının tespit edilmesi üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçildi. Şüpheli 3 şahıs 74 adet sahte 100 dolar, 30 adet sahte 50 dolar, 2 adet sahte 500 Euro ve 7 adet uyuşturucu niteliğinde hap ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te sahte para operasyonu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te sahte döviz ile alışveriş yapan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilecik İI Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şahısların yapmış oldukları alışverişlerde döviz cinsinden sahte para kullandıkları ihbarı aldı. Şüphelilerin belirlenerek yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs ile kullandıkları araç tespit edildi. Bu şahısların Antalya’da bulunduklarının tespit edilmesi üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçildi. Şüpheli 3 şahıs 74 adet sahte 100 dolar, 30 adet sahte 50 dolar, 2 adet sahte 500 Euro ve 7 adet uyuşturucu niteliğinde hap ile birlikte yakalandı. Yakalanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman