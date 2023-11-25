Bilecik'te şantiye yatakhanesindeki yangın korkuttu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şantiye yatakhanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde şantiye yatakhanesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Dereköy köyünde baraj inşaatı şantiyesi ve çalışanların kaldığı binada elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına ilk önce şantiyeden bulunan işçiler müdahale ederken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yatakhane kısmında çıkan yangın büyümeden söndürülürken, dumandan bir şantiye çalışanının etkilendiği öğrenildi.