Bilecik'te şarampole uçan araç içinde bulunan 3 kişi yaralandı

Bilecik’te seyir halinde yağışın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Çakırpınar Köyü yolunda seyir halindeki 16 NC 721 plakalı otomobil sürücüsü Sefa G., yağışın etkisiyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Sefa G. ve araçta yolcu olarak bulunan Muammer G. ile Saniye M. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.