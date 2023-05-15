Bilecik'te seçim sonuçları

Bilecik’te 166 bin 994 seçmen dün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullanırken, AK Parti ve CHP’nin 1’inci sıra adayları milletvekili seçildi.

Kentte 670 sandıkta 167 bin 113 seçmen dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için oy kullandı. Açılan sandıklarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 167 bin 113 seçmenden 153 bin 703 kişi sandığa gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan 75 bin 103, Kemal Kılıçdaroğlu 62 bin 120, Sinan Oğan 12 bin 232, Muharrem İnce bin 98 oy aldı. 3 bin 150 oyun geçersiz sayılı seçimlerde katılım oranı yüzde 91,98 oldu.

Milletvekili seçimlerinde ise, AK Parti 56 bin 990, CHP 41 bin 98, İYİ Parti 18 bin 813, MHP 15 bin 766, Yeniden Refah Partisi 5 bin 128, Yeşil Sol Parti 4 bin 331 oy aldı. Buna göre AK Parti’nin 1’inci sıra adayı Halil Eldemir ve CHP’nin 1’inci sıra adayı Yaşar Tüzün milletvekili seçildi.