Bilecik'te seçim sorunsuz bir şekilde sona erdi, oy sayma işlemleri başladı

Bilecik’te seçim sorunsuz bir şekilde sona ererken, oy sayma işlemleri başladı.

Bilecik’te 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy verme işlemi sabah 08.00 itibari sorunsuz bir şekilde başlarken, 17.00’da sorunsuz bir şekilde sona erdi. İl genelinde 699 sandıkta 140 bin 81 kişi oy kullanacağı açıklanırken, kent merkezinde ise 20 belediye başkan adayının yarıştığı seçimde 157 sandıkta 50 bin 401 kişi sandığa gidecekti. Bilecik’te katılım yüksek olduğu 31 Mart Mahalli İdari seçimleri sonrası oy sayma işlemi başlarken, kentte iddialı AK Parti ve CHP kanadında da heyecanlı bekleyim sürdüğü görüldü.