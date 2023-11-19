Bilecik'te şiddetli rüzgarda yıkılan ağaç aracın üzerine devrildi
Bilecik'te şiddetli rüzgarda yıkılan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.
Bilecik’te şiddetli rüzgarda yıkılan ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi.
Bahçelievler Mahallesi Hikmet Sokak’ta sabah saatlerinde bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki Ayhan Kılıç’a ait 11 AK 003 plakalı minibüsün üzerine devrildi. Araçta maddi hasar oluştu. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından devrilen ağaç minibüsün üzerinden kaldırıldı.