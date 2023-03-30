Bilecik'te sigara ve elektronik eşya kaçakçılığı operasyonu

Bilecik'te düzenlenen sigara ve elektronik eşya kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Bilecik'te sigara ve elektronik eşya kaçakçılığı operasyonu
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Bilecik’te düzenlenen sigara ve elektronik eşya kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bozüyük’te 1 şüphelinin sigara ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Bu çerçevede adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden R.B. isimli şahsa ait evde arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan arama neticesinde; 58 adet elektronik sigara, 34 paket bandrolsüz sigara, 12 adet elektronik sigara likiti ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemelere el konulup, şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.