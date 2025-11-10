Bilecik'te silahla tehdit olayı 1 gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen silahla tehdit olayında 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yusuf Eker
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, bir tabanca, tabancaya ait şarjör ve çeşitli miktarda fişek ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturmanın devam ettiği, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.